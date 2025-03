Ecomembrane, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (-32%, riflettendo le minori prospettive di crescita) ilsu, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che Ecomembrane ha riportato, con una solida crescita del fatturato (+35% YoY) penalizzata da margini in calo a causa dei maggiori costi di struttura.Inoltre, ritengono che l'outlook 2025/26 per Ecomembrane presenti, principalmente legate a: ritardi nell'assegnazione degli incentivi al biometano; minore visibilità sul business CO2; maggiore incidenza dei costi di struttura.Alla luce di questi elementi, Equita ha, con un calo di circa -10% dei ricavi (a circa 37,6 milioni di euro sul 2026) e -50% dell'Ebitda (a circa 4,1 milioni di euro al 2026).