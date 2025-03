Almawave chiude in rialzo del 9,6% dopo l'accordo con Oracle

Almawave

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data. Oggi la società ha annunciato lacon, che sancisce la collaborazione per lo sviluppo e la fornitura di servizi di intelligenza artificiale basati su Velvet per i clienti di settori verticali come l'energia, la sanità, l'industria manifatturiera, il settore pubblico e i trasporti."Questo accordo rappresenta un'- commentano gli analisti di- La collaborazione con un leader tecnologico globale come Oracle accresce la sua credibilità e accelera l'adozione aziendale dei suoi modelli di IA. Con l'accesso all'infrastruttura sicura e scalabile di Oracle Cloud Infrastructure, Almawave può offrire soluzioni di IA pronte per l'impresa che soddisfano le esigenze delle aziende e delle organizzazioni del settore pubblico. Inoltre, la portata internazionale della partnership supporta l'espansione di Almawave oltre il mercato italiano, aumentando la sua presenza in regioni europee strategiche.".Le azioni Almawave hanno terminato la seduta odierna a quota 3,30 euro per azione, in(controvalore di 1,4 milioni di euro).