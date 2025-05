Almawave lancia piattaforma che usa AI generativa per rendere dati PA più accessibili

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha annunciato che la propria, nuova piattaforma proprietaria che introduce l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale generativa nella diffusione e valorizzazione di dati strutturati.DataPortal.AI, spiega l'azienda, rappresenta la, già adottata attraverso oltre 50 casi d'uso da clienti quali Ministeri, Regioni, enti di statistica. La piattaforma gestisce oltre 1 milione di dataset e 1 miliardo di record a livello globale. La piattaforma si caratterizza per avanzate funzionalità per la gestione, catalogazione, ricerca, esplorazione e visualizzazione di dati strutturati.Grazie ad un"pick and choose", le organizzazioni possono attivare solo i componenti di interesse. Completa la soluzione l'innovativo modulo, che utilizza Large Language Model come Velvet, sviluppato da Almawave."Siamo orgogliosi dello sviluppo della nuova piattaforma proprietaria DataPortal.AI, la prima sul mercato a impiegare l'Intelligenza Artificiale per ottimizzare la pubblicazione dei dati e migliorarne l'accessibilità - ha commentato, CEO Almawave e Presidente Sister - Fin dall'inizio abbiamo avuto una visione chiara del potenziale dell'AI generativa, che ci ha permesso di progettare una soluzione innovativa e mirata. Con l'integrazione di Velvet, la nostra tecnologia proprietaria basata su IA generativa, compiamo un salto di qualità significativo e determinante nella user experience, offrendo al mercato un prodotto all'avanguardia".