USA, Trump: la Cina ha totalmente violato il suo accordo con noi

(Teleborsa) - "Due settimane fa la Cina era in grave pericolo economico! I dazi doganali elevatissimi che ho imposto hanno reso praticamente impossibile per la Cina COMMERCIALIZZARE con il mercato statunitense, che è di gran lunga il numero uno al mondo., ed è stato devastante per loro. Molte fabbriche hanno chiuso e ci sono stati, per usare un eufemismo, "disordini civili". Lo ha scritto il presidente statunitensesul social Truth Social, di sua proprietà, nonostante non ci sia stata notizia di alcun "disordine" dopo i dazi da lui imposti."Ho visto cosa stava succedendo e non mi è piaciuto, per loro, non per noi - ha aggiunto - Ho concluso un ACCORDO RAPIDO con la Cina, e non volevo che accadesse"."Grazie a questo accordo, tutto si è stabilizzato rapidamente e la Cina è tornata alla normalità. Tutti erano contenti! Questa è la buona notizia!!! La cattiva notizia è che la Cina, forse non sorprendentemente per alcuni, HA", ha aggiunto nel post, maiuscolo e punti esclamativi compresi.Non è chiaro a cosa Trump faccia riferimento. Il 12 maggio, dopo colloqui tra le parti in Svizzera, Cina e Stati Uniti hanno annunciato lache si erano imposti, segnando una distensione nella guerra commerciale.