Expert.ai, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 2,2 euro

(Teleborsa) -hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, con una raccomandazione "" e un target price diper azione, per un upside potenziale del 55%.Gli analisti sottolineano che Expert.ai sta attuando un cambiamento strategico volto a rafforzare la stabilità finanziaria, migliorare l'efficienza e supportare la scalabilità a lungo termine. Dopo il successo delguidato dall'amministratore delegato Dario Pardi, l'azienda si è concentrata sul contenimento dei costi, sulla ristrutturazione del debito e sul rafforzamento patrimoniale. Expert.ai sta passando. La strategia del gruppo si concentra sull'espansione dei ricavi ricorrenti, sulla crescita dell'offerta MSaaS e sullo sviluppo di partnership strategiche, semplificando al contempo i servizi, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo ed esplorando M&A selettivo per sostenere i margini, la visibilità del CF e la creazione di valore a lungo termine.Expert.ai sta passando dalla ristrutturazione all'esecuzione, con ilguidato dai ricavi SaaS ricorrenti, dalle operazioni più snelle e da una migliore trazione commerciale. Alantra prevede che i ricavi cresceranno da 27,3 milioni di euro a 58,8 milioni di euro entro il 2027 (con un CAGR del 29%), supportati dall'adozione di EidenAI e dalle soluzioni basate su GenAI. L'EBITDA dovrebbe aumentare da 3,4 milioni di euro a 16,2 milioni di euro, con un. Con capex stabili e un ROCE previsto al 13,5% nel 2027, il modello supporta una creazione di valore sostenibile ed efficiente in termini di capitale."Expert.ai sta attuando una svolta strategicae la nuova leadership affidata all'amministratore delegato Dario Pardi segna un punto di svolta chiave - si legge nella ricerca - Posizioniamo il gruppo più vicino ai competitor globali nel settore dell'intelligenza artificiale come C3.ai e OpenText, grazie alla sua piattaforma di intelligenza artificiale neurosimbolica, alla transizione al SaaS e all'attenzione ai settori regolamentati tramite la suite EidenAI".