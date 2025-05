Rocket Sharing, la perdita si allarga a 1,5 milioni di euro nel 2024. Ricavi +29%

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha chiuso ilconpari a 4,5 milioni di euro, in aumento del 29% rispetto all'esercizio precedente, grazie in particolare al contributo della controllata Stantup Service con ricavi pari a 3,1 milioni, in significativa crescita rispetto a 1,8 milioni del 2023.L'è pari a 18 mila euro, in forte miglioramento rispetto ad una situazione negativa al 31 dicembre 2023 (-675 mila euro). Dopo ammortamenti e svalutazioni in aumento a 852 mila euro (685 mila euro nel 2023), l'è negativo per 833 mila euro, anch'esso in miglioramento rispetto a un EBIT negativo per 1,4 milioni nel 2023. Ilè negativo per 1,5 milioni di euro, rispetto a un valore negativo di 1,2 milioni al 31 dicembre 2023.L'si incrementa da 1,9 milioni di euro (debito) al 31 dicembre 2023 a 2,2 milioni di euro (debito) al 31 dicembre 2024."Siamocon un EBITDA che, seppur di misura, segna un punto di svolta per il nostro Gruppo - ha commentato l'- Questo risultato è frutto di un'attenta ristrutturazione dei costi di struttura e dell'adozione di una nuova visione strategica del business che ha reso l'operatività complessiva sostenibile. Un dato particolarmente significativo, considerando che questo miglioramento della performance economica è avvenuto nonostante la dismissione del comparto di vendita di energia che storicamente rappresentava una parte rilevante del nostro portafoglio"."A compensare ampiamente questa transizione è intervenuta la- ha aggiunto - In particolare, il nostro marketplace ha registrato una crescita del +60% anno su anno, confermando il forte interesse del mercato per la nostra offerta e la validità della nostra piattaforma. Inoltre, la controllata StantUp ha registrato una performance eccezionale, con una crescita esponenziale del fatturato, superando i 3 milioni di euro, trainata in particolare dall'importante commessa Fastweb, avviata nel mese di aprile. Questi risultati dimostrano come il Gruppo stia evolvendo con successo verso un modello di business più efficiente, scalabile e sostenibile, capace di generare marginalità e valore anche in un contesto di trasformazione profonda".