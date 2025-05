Nusco, ricavi primo trimestre salgono a 12,5 milioni

Nusco

(Teleborsa) - I risultati preliminari al 31 marzo 2025 di, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio "NUSCO", mostranopreconsuntivi pari ad Euro 12,5 milioni (Euro 12,3 milioni al 31 marzo 2024, +1,6%), di cui Euro 5,6 milioni (Euro 4,3 milioni nello stesso periodo del 2024) generati dalla controllata PinumDoors & Windows.Ildel Gruppo da evadere risulta essere pari a Euro 14,7 milioni (Euro 12,3 milioni al 31 marzo 2024), di cui 8 milioni (Euro 5,5 milioni al 31 marzo 2024) relativi a Pinum.In questi primi tre mesi del 2025, Nusco ha consolidato la propria solidità economico-finanziaria nonostante il permanere di un contesto di mercato complesso. A conferma della validità del modello di business, la controllata Pinum in Romania ha incrementato il proprio fatturato del +30,2%, rafforzando il posizionamento internazionale del Gruppo.Strategicamente, Nusco punta a una crescita basata su prodotti ad alta redditività e sostenibilità, sostenuta da investimenti in ricerca e sviluppo, che saranno supportati dal finanziamento pubblico ottenuto lo scorso ottobre (quasi Euro 2 milioni a fondo perduto e Euro 1,7 milioni a tasso agevolato).Il portafoglio ordini, anch’esso in espansione del +19,5%, permette di prevedere un trend positivo anche per l’anno in corso., dichiara: “Il primo trimestre del 2025 conferma la validità delle scelte strategiche operate negli ultimi mesi. Il Gruppo Nusco ha reagito con prontezza al complesso contesto macroeconomico, rafforzando la propria strategia di diversificazione, sostenibilità e internazionalizzazione. Pinum, la nostra controllata rumena, sta esprimendo al meglio il potenziale di crescita, contribuendo in modo significativo al fatturato consolidato e all’ampliamento del portafoglio ordini. L’aumento degli ordini testimonia la. Gli investimenti già deliberati, tra cui quelli relativi alla riqualificazione produttiva a Nola, l’espansione retail con nuovi store, la nascita della Nusco Academy e i progetti di transizione energetica, sono coerenti con l’obiettivo di una crescita sostenibile, redditizia e di lungo periodo".