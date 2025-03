WIIT, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

WIIT

(Teleborsa) -ha confermato la) e abbassato il(a 24,0 euro per azione dai precedenti 26,0 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing.Il broker ha pubblicato le. In particolare: a livelli di ricavi complessivi ha ridotto la stima 2025-26 del -4%/-5%, ipotizzando una crescita organica degli ARR del 5% (da 7% precedente) incorporando in particolare una maggiore prudenza sul contributo di Econis in Svizzera (portafoglio clienti in fase di consolidamento); ha sostanzialmente confermato (0%/-3%) la stima di Adj. EBITDA 2025-26 a 65 milioni di euro e 71 milioni di euro grazie al beneficio delle sinergie in Germania e del turnaround in corso di Econis; ha ridotto in modo significativo Adj. EBIT e Adj. NI per effetto soprattutto dell'ammortamento più rapido di alcuni leasing operativi."La, anche post revisione delle stime (9,6-8,5x EV/EBITDA, 25-20x PE, 5,6%/6,9% FCF yield 2025-26) - si legge nella ricerca - Da approfondire, per verificare lo spazio per una visione più costruttiva sul titolo, le dinamiche di raccolta ordini del 2025 e le prospettive di accelerazione del FCF (atteso da noi passare dai 10 milioni di euro nel 2024 a 23 milioni di euro nel 2025, contribuendo a un deleverage in area 3,1x a fine 2025 o 2,4x al netto del valore di mercato delle azioni proprie)".