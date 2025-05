TISG, Kepler Cheuvreux abbassa target price e conferma Buy

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato il(aper azione dai precedenti 11,00 euro) e confermato la(a) su(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, in vista dei risultati del primo trimestre dell'anno (in uscita il 12 maggio).Secondo gli analisti, l'(che si prevede debole per il quarto trimestre consecutivo) e alla tempistica di potenziali nuove assegnazioni. Sebbene l'esercizio 2025 dovrebbe essere ancora relativamente sicuro (anche ipotizzando una raccolta ordini back-end loaded), gli ordini mancanti degli ultimi trimestri avranno, quando ora vengono previsti ricavi inferiori ai livelli dell'esercizio 2025 (pur ipotizzando un'acquisizione ai massimi livelli). Con i dati dell'esercizio 2025 sostanzialmente invariati (esclusa la liquidità netta, che viene ridotta a causa delle dinamiche del mercato dei capitali), viene abbassata la stima sull'EBITDA per il 2026-2027 in media del 12%. L'impatto sul risultato finale è minore (-5%) a causa di minori D&A (riduzione degli investimenti).