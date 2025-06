Inarcassa "estranea" al risiko bancario. Ha l'1% di BPM, non è in MPS e Mediobanca

Mediobanca

(Teleborsa) -, l'ente previdenziale e assistenziale degli ingegneri e degli architetti, non detiene azionie ha dismesso la propria partecipazione ina marzo 2024, risultando quindi "in corso. È quanto si legge in una nota, dopo che il nome di Inarcassa è stato recentemente associato alle operazioni di OPS di MPS su Mediobanca e di Mediobanca suInoltre, viene sottolineato, la posizione in(l'1,03% del capitale, pari a 150 milioni di euro) è stata costruita negli anni 2021, 2022 e a marzo 2024, benin corso."Inarcassa è non coinvolta nelle operazioni MPS e Mediobanca", commenta il. Inarcassa chiarisce che le scelte di investimento sui titoli quotati italiani "vengono fatte a valle di un'analisi tecnica basata sui fondamentali, in un'ottica di lungo periodo e al di fuori di intenti speculativi, in piena coerenza con l'interesse degli associati". Nei casi in cui Inarcassa detiene posizioni significative "esercita il proprio ruolo di investitore attivo in un'ottica di supporto alla costruzione di valore nel lungo periodo".