MPS, collocato bond Tier 2 per 500 milioni di euro. Ordini per 1,25 miliardi

(Teleborsa) -ha concluso con successo ilcon scadenza ottobre 2035 e possibilità di rimborso anticipato a ottobre 2030, per un ammontare pari a. L'operazione, con cui la banca ritorna a distanza di cinque anni sul mercato delle emissioni di tipo Tier 2, si inserisce nell'ambito delle attività inerenti alle strategie di ottimizzazione del capitale.Glisono cresciuti rapidamente nel corso della mattinata superando, riferisce la banca in una nota. L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,769% e paga una cedola annua del 4,375% fino a ottobre 2030. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 215 bps.L'emissione è stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica evidenzia un, con Regno Unito e Irlanda al 43%, Italia al 27%, Francia al 15% e altri Paesi al 15%.Banca Monte dei Paschi di Siena,hanno agito in qualità di