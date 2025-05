Aerospace & Defense, Mare Group acquisisce Rack Peruzzi

Mare Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto unper l’acquisizione del 100% del capitale sociale di, storica azienda piemontese con 50 anni di esperienza nella progettazione e produzione di sistemi di precisione ad elevata sicurezza per l’industria e il settore Aerospace & Defense.L’operazione consente a Mare Group di rafforzare il proprio posizionamento nel segmento, ampliando la baseindustriale e creando una filiera integrata, certificata e sinergica con la controllata, a beneficio delle progettualità future insettori strategici."Con questa acquisizione rispondiamo alla crescente domanda in settori ad alta complessità come Aerospace & Defense, ampliando la nostra base industriale e costruendo una filiera integrata. Questo ci consente di accelerare l’esecuzione delle commesse già in portafoglio e di cogliere nuove opportunità strategiche, compiendo un altro passo verso la leadership nazionale nel settore dell’ingegneria", ha commentato, CEO di Mare Group.Ilè pari a, con un meccanismo di aggiustamento calcolato applicando un multiplo di 4xall’EBITDA 2024 normalizzato (stimato in 175.000 euro), al netto della posizione finanziaria netta attesa al closing (debito netto per circa400.000 euro). Sono inoltre previstisul sito industriale per circa 170.000 euro, portando l’impegno complessivodell’operazione a circa 500.000 euro. Rack Peruzzi ha chiuso il 2023 con un Valore della Produzione di circa 1.600.000 Euro, un EBITDAdi circa 150.000 Euro e una Posizione Finanziaria Netta (debito) di circa 500.000 milioni di Euro.Ilè previsto entro il 31 dicembre 2025, subordinatamente al completamento della scissione immobiliare e all’ottenimento dell’autorizzazione golden power.