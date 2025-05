Metriks AI verso Piazza Affari, deposita comunicazione pre-ammissione e avvia bookbuilding

(Teleborsa) -, AI Data Company che sviluppa soluzioni Service as a Software B2B potenziate dall’intelligenza artificiale e dall'analisi avanzata dei dati, comunica di aver presentato ala comunicazione di pre-ammissione (CPA) funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su(EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.L’è prevista oggi 15 maggio.L’è prevista entro fine maggio 2025.Metriks.AI nasce nel 2021 da un’idea dell’imprenditore Tiziano Cetarini, con l’obiettivo di diventare un polo tecnologico per le micro, piccole e medie imprese. Con sedi a Milano, Arezzo, Perugia e Terni, Metriks opera a livello nazionale con oltre 60 dipendenti, posizionandosi quale Partner strategico completo per le aziende, con un modello di business innovativo basato sul paradigma Service-as-a-Software. In poco tempo, Metriks è diventata punto di riferimento a livello nazionale, anche attraverso un ambizioso programma di crescita per linee esterne, che ha subito un’accelerazione nei primi mesi del 2025. In particolare, a inizio anno si è conclusa l’operazione di integrazione del ramo di advisory di Rewind, boutique di consulenza aziendale focalizzata in corporate finance, seguita dopo poco dall’acquisizione di Fconn, startup milanese specializzata in soluzioni IIoT, che ha portato all’interno del Gruppo la tecnologia “Necto”, in grado di connettere i macchinari aziendali e raccogliere dati in tempo reale dai processi produttivi. Recentemente, Metriks ha poi portato a termine un’operazione trasformativa e particolarmente strategica, ovvero l’acquisizione di Polo Informatico, provider strategico di soluzioni informatiche al servizio della gestione d’azienda. Ciò ha permesso di integrare in Metriks un portafoglio di oltre 600 clienti e un team tecnologico altamente qualificato, oltre che aprire nuove prospettive di consolidamento territoriale in Centro Italia, Umbria e Lazio in particolare.Nel processo di quotazione, Metriks è assistita da illimity Bank S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.