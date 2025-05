Regardia acquisisce AWP e consolida la sua leadership nella nutrizione animale sostenibile

(Teleborsa) -("Regardia" o il "Gruppo"), società nel portafoglio del fondo "", gestito da Nextalia, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale di("AWP"), player di riferimento nello sviluppo e produzione di, volto al miglioramento della salute animale attraverso la riduzione dell’uso di antibiotici e alla promozione del benessere sostenibile.Fondata nel 2002 da, AWP si è affermata come realtà di eccellenza grazie al know-how proprietario, una continua attività di ricerca e sviluppo con università e centri di ricerca internazionali, una visione imprenditoriale di lungo termine e una capacità di operare a livello internazionale grazie a solide relazioni commerciali. Negli ultimi anni AWP è riuscita a consolidare il proprio ruolo di operatore di riferimento raggiungendo un fatturato di, di cui oltre il, ed una. La struttura dell’operazione prevede l’acquisizione da parte di Regardia dell’intero capitale sociale di AWP. Paolo Cristofori, fondatore e CEO di AWP, reinvestirà nel Gruppo mantenendo una partecipazione di minoranza, a conferma della solidità del progetto e della fiducia nelle prospettive di sviluppo del nuovo Gruppo.Nel corso del mese di maggio, inoltre,, società con sede a San Sepolcro (Arezzo) specializzata nella produzione di ingredienti per mangimi. Con volumi superiori, Santucci rappresenta una delle realtà di riferimento in Italia nel recupero e valorizzazione di ex-prodotti alimentari, contribuendo alla riduzione degli sprechi alimentari.Dall’aggregazione dio e uno dei player di riferimento in Europa, con ricavi consolidati attesie con una marginalità superiore al 20%, 5 stabilimenti produttivi, un portafoglio prodotti fortemente complementare e una presenza commerciale estesa a livello globale. AWP rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di crescita di Regardia, avviata lo scorso anno con l’acquisizione della maggioranza di Zoo Assets, volta a creare un verticale ad alto valore aggiunto nel settore della nutraceutica animale. Questa operazione rafforza ulteriormente l’impegno di Regardia nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per il benessere animale e rappresenta un passo decisivo nella costruzione di un gruppo integrato e sostenibile nel settore agro-industriale. Grazie alla complementarità delle competenze - dagli additivi fitogenici agli ingredienti naturali – il Gruppo potrà realizzare importanti sinergie operative e commerciali, consolidando la propria posizione di player di riferimento nella nutrizione animale sostenibile.ha commentato: "L’acquisizione di AWP è pienamente coerente con la nostra tesi di investimento in Regardia: creare un gruppo leader nel settore agro-industriale partendo da solide eccellenze italiane. L’operazione dimostra ancora una volta la capacità di Nextalia di realizzare progetti di aggregazione ambiziosi in settori con ottime prospettive di crescita e solidi fondamentali".ha commentato: "Sono entusiasta di entrare a far parte di un progetto industriale ambizioso e coerente con i valori di AWP. Grazie alla partnership con Regardia, potremo rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato e sviluppare nuove soluzioni in grado di rispondere alle sfide della nutrizione animale moderna".Il completamento dell’operazione di AWP è subordinato al verificarsi di condizioni sospensive, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di transazioni.