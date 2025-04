AdR tiene strette le prestigiose 5 stelle Skytrax e entra nella top ten mondiale

(Teleborsa) -: lo scalo romano si è aggiudicato di nuovo l'ambitissimo, il massimo per il settore aeroportuale, conferito già nel dicembre 2022. L'aeroporto si conferma così fra i 12 hub a vantare le 5 Stelle a livello mondiale, al fianco di scali internazionali come Singapore, Doha, e Tokyo.Ma quest'anno c'è un'altra importante novità:. L'aeroporto gestito da Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, si è posizionato, scalando quattro posizioni rispetto all’anno precedente e consolidando il suo ruolo di hub di riferimento nell’intero bacino mediterraneo.dei riconoscimenti assegnati al Leonardo da Vinci è avvenuto ieri nel corso dell’evento, cui hanno preso parte il Chief Aviation Officer di AdR, assieme alla Chief Commercial Officered al Senior Vice President for Transformation & TechnologyGli elementi che hanno convinto Skytrax ad assegnare i due riconoscimenti, dopo un approfondito audit tenutosi tra il 19-21 marzo scorsi, sono glidei servizi aeroportuali,ai viaggiatori. Nel corso della valutazione, sono stati attentamentein oltre 30 diversi ambiti, dall’ammodernamento infrastrutturale alla digitalizzazione dell’esperienza di viaggio dei passeggeri, dal miglioramento dei controlli di sicurezza fino al potenziamento dell’offerta commerciale."La conferma delle 5 Stelle Skytrax e il nuovo riconoscimento all’aeroporto di Fiumicino, salito all’8ª posizione a livello globale, dimostrano ancora una volta il nostrodei servizi, puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità, ai nostri passeggeri", ha dichiarato, CEO di Aeroporti di Roma, aggiungendo "il nostro obiettivo è ora quello di sviluppare ulteriormente il Leonardo Da Vinci, rafforzando il ruolo di Roma nel panorama del trasporto aereo a livello mondiale, oltre che in una logica di tutela e consolidamento della competitività internazionale dell’Italia".PerCEO di Skytrax, l'aeroporto di Fiumicino "ha ampiamente meritato questo premio. A partire dagli standard della sua infrastruttura all'affidabilità dell'esperienza di viaggio che offre, lo scalo continua a stupire i viaggiatori e a rafforzare la sua posizione di leader nella propria regione. Siamo quindi lieti di poter conferire il più alto punteggio aeroportuale a 5 Stelle in riconoscimento di questo successo".Oltre all’ottava posizione nel World's Top 10 Airports of 2025, all'evento di Madrid, sono stati: Best Airports 2025: 40 to 50 million passengers, Best Airport Southern Europe, Best Airports in Europe 2025 (Seconda posizione); World’s Best Airport Security Screening 2025 (seconda posizione); Best Airport Staff in Europe 2025 (terza posizione); World's Best Airport Dining Experience 2025 (terza posizione); World's Best Airport Immigration Service 2025 (settima posizione); World’s Best Airport Shopping 2025 (ottava posizione); World's Best PRM and Accessible Facilities 2025 (nona posizione); World’s Best Airport Staff 2025 (decima posizione); World’s Most Family Friendly Airport 2025 (decima posizione).