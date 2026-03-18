Aeroporto di Roma Fiumicino tra i migliori al mondo: ottavo ai World Airport Awards 2026

(Teleborsa) - Per il secondo anno consecutivo, l’Aeroporto di Roma Fiumicino si conferma tra i primi dieci aeroporti al mondo, conquistando l’ottavo posto ai World Airport Awards 2026, i riconoscimenti internazionali assegnati da Skytrax, principale ente globale di valutazione del trasporto aereo. Il risultato deriva da un’indagine sulla soddisfazione dei passeggeri, che ha coinvolto viaggiatori di oltre 100 nazionalità in più di 565 aeroporti nel mondo.



Lo scalo Leonardo da Vinci ha inoltre ottenuto il titolo di miglior aeroporto dell’Europa meridionale (Best Airport in Southern Europe). Il premio è stato annunciato a Londra durante il Passenger Terminal Expo World. "Le valutazioni positive dimostrano la qualità dell’esperienza offerta da ADR e rafforzano il posizionamento dello scalo tra i principali aeroporti a livello globale", ha dichiarato Edward Plaisted.



Dall’indagine emerge che i passeggeri hanno apprezzato in particolare l’offerta commerciale e gastronomica, oltre all’efficienza dei controlli di sicurezza dell’aeroporto di Fiumicino.









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