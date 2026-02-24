Fiumicino resta il miglior Hub in Europa per il nono anno consecutivo

(Teleborsa) - L'Aeroportotiene stretto ilassegnato ogni anno da, l'associazione di categoria, per premiare e riconoscere la qualità e superiorità deiL'eccellenza dello scalo romanoè stata confermata dall'ultima edizione degli, che ha attribuito all'aeroporto di Fiumicino la qualifica di. E per ilconsecutivo il premio va anche allo scalo, nella categoria degli scali tra 2 e 5 milioni di viaggiatori.Grazie al sistema aeroportuale della capitale,, in vista della messa aterra del Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci”, gestito da, società del Gruppo, che rappresenta un elemento cruciale per garantire standard di servizio e capacità adeguati alla domanda crescente.è una indagine internazionale che misura la customer experience in ambito aeroportuale. Quest’anno si è basata sulle valutazioni espresse suvalutati dain tutto il mondo.si è aggiudicato un(su una scala di valutazione che va da 1 a 5), posizionandosie tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, affermando la sua: Best Airport, Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa., invece, è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria 2-5 milioni di passeggeri e come Most Dedicated Staff."Questo riconoscimento è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, aggiungendo che il premio è anche "frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza"."Con lo scenario di, confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una: continuare su questa strada,. Per valorizzare al meglio l’attrattività della nostra destinazione, che nel 2025 ci ha già portato alla cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino, è necessaria una. È per questo che riteniamo fondamentale e urgente proseguire nel percorso previsto dal nostro: si tratta di una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il Leonardo da Vinci sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali".