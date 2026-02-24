Fiumicino resta il miglior Hub in Europa per il nono anno consecutivo

(Teleborsa) - L'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino
tiene stretto il primato europeo fra gli hub con oltre 40 milioni di passeger
i,
assegnato ogni anno da Airports Council International (ACI) World
, l'associazione di categoria, per premiare e riconoscere la qualità e superiorità dei servizi offerti ai passeggeri
.
L'eccellenza dello scalo romano per il nono anno consecutivo
è stata confermata dall'ultima edizione degli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025
, che ha attribuito all'aeroporto di Fiumicino la qualifica di Best Airport
. E per il terzo anno
consecutivo il premio va anche allo scalo "Giovan Battista Pastine" di Ciampino
, nella categoria degli scali tra 2 e 5 milioni di viaggiatori.
Grazie al sistema aeroportuale della capitale, all’Italia viene confermata la leadership nel trasporto aereo a livello europeo
, in vista della messa aterra del Piano di Sviluppo aeroportuale del “Leonardo da Vinci”, gestito da Aeroporti di Roma
, società del Gruppo Mundys
, che rappresenta un elemento cruciale per garantire standard di servizio e capacità adeguati alla domanda crescente.L’Airport Service Quality
è una indagine internazionale che misura la customer experience in ambito aeroportuale. Quest’anno si è basata sulle valutazioni espresse su più di 30 indicatori,
valutati da oltre settecentomila passeggeri in quasi 400 aeroporti
in tutto il mondo. Fiumicino
si è aggiudicato un punteggio record di 4,64
(su una scala di valutazione che va da 1 a 5), posizionandosi al primo posto tra 124 aeroporti europei
e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, affermando la sua superiorità in tutte le categorie di premi
: Best Airport, Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa. Ciampino
, invece, è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria 2-5 milioni di passeggeri e come Most Dedicated Staff.
"Questo riconoscimento è innanzitutto un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale", ha dichiarato Marco Troncone
, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, aggiungendo che il premio è anche "frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza".
"Con lo scenario di traffico in costante crescita
, confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore
: continuare su questa strada, investendo in innovazione, processi e infrastrutture
. Per valorizzare al meglio l’attrattività della nostra destinazione, che nel 2025 ci ha già portato alla cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino, è necessaria una visione di evoluzione infrastrutturale di medio-lungo periodo
. È per questo che riteniamo fondamentale e urgente proseguire nel percorso previsto dal nostro Piano di Sviluppo aeroportuale
: si tratta di una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il Leonardo da Vinci sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali".