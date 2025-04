Comer Industries, downgrade di Equita a Hold per minor visibilità su ripresa mercato

Equita

Comer Industries

(Teleborsa) -ha abbassato a "" da "Buy" lasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, tagliano anche ilper azione (-2%). Il downgrade è dovuto esclusivamente al debole news flow di breve di settore (soprattutto AG) e all'incertezza macroeconomica alimentata dalla recente guerra dei dazi.Per quanto riguarda i dazi, nel FY24 Comer haattraverso lo stabilimento in Illinois recentemente ampliato e una filiale commerciale. Nonostante la presenza in loco, l'attività è basata sulla vendita di prodotti finiti o l'assemblaggio di componenti che sono prevalentemente importati (viene stimato da UE circa il 60%, Cina circa 20% e India circa 10%), quindi soggetti ai dazi in vigore dal 2 aprile.Equita ritiene che Comer sia(essendo spesso fornitore unico di componenti critiche), sull'assenza di fornitori alternativi basati in US e sui lunghi tempi per ottenere l'omologazione dei prodotti. Tuttavia, si legge nella ricerca, è più difficile valutare gli effetti indiretti in termini di: potenziali minori volumi di mercato in US come conseguenza dei maggiori prezzi; reazione dei principali clienti (non esclusa una richiesta di condivisione dei costi aggiuntivi); effetti collaterali sul NWC (assorbimento per il maggior costo medio dei prodotti); rischio di supply chain disruption quanto meno nel breve.