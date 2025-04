Dazi, Trump: presto annuncerò quelle sui semiconduttori

(Teleborsa) - Il presidente Usaha dichiarato che i nuovi dazi suisaranno annunciati "nel corso della prossima settimana". "Ientreranno in vigore in un futuro non lontano", ha sottolineato Trump facendo riferimento a tasse specifiche sui semiconduttori che seguirebbero misure simili per acciaio, alluminio e automobili. Il presidente Usa è quindi tornato ad attaccare la. "Nessuno se la caverà per lee leche altri Paesi hanno usato contro di noi, soprattutto la Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio", ha scritto sulla sua piattaforma social Truth."Venerdì – ha proseguito – non è stata annunciata". "Stiamo esaminando i semiconduttori e l'interadinell'ambito delle prossime indagini sui dazi per la sicurezza nazionale. Ciò che è emerso è che dobbiamo produrre prodotti negli Stati Uniti e che non saremo tenuti in ostaggio da altri Paesi, in particolare da nazioni commerciali ostili come la Cina, che farà tutto ciò che è in suo potere per mancare di rispetto al popolo americano. Inoltre, non possiamo permettere che continuino ad abusare di noi sul piano commerciale, come hanno fatto per decenni", ha aggiunto."Quei giorni sono finiti! L'età d'oro dell'America, che include i prossimi, una parte sostanziale dei quali è stata appena approvata dalla Camera e dal Senato, significheràpiù numerosi e meglio retribuiti, ladi beni nel nostro Paese e il trattamento riservato agli altri Paesi, in particolare alla Cina, allo stesso modo in cui ci hanno trattato – ha proseguito l'attacco Trump –. In sostanza, il nostro Paese sarà più grande, migliore".Nella tarda serata di venerdì sulla gazzetta ufficiale Usa era stato pubblicato un elenco di prodotti esentati dai, fra cui rientravano smartphone e pc. Tali esenzioni però – aveva poi spiegato il segretario al commercio,– sono solo "temporanee". "Esortiamo gli Stati Uniti a fare un grande passo avanti per correggere i propri errori, cancellare completamente la pratica errata dei dazi reciproci e tornare sulla giusta strada del rispetto reciproco", aveva commentato ilprima della precisazione di Lutnick.