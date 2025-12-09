Il 2025 di Bitcoin tra alti e bassi, rischio di un finale in calo

(Teleborsa) - Il 2025 si è rivelato un anno turbolento per il, tra record storici e crolli improvvisi. Dopo aver toccato quota 126.000 dollari a ottobre, la criptovaluta più famosa al mondo è scivolata bruscamente, complice l’annuncio di nuovi dazi da parte del presidente USA Donald Trump e le tensioni sui mercati globali.La correlazione tra Bitcoin e i principali indici azionari si è rafforzata: le oscillazioni della moneta digitale hanno seguito da vicino l’umore degli investitori, influenzato da timori su tassi d’interesse, dazi e laIlha innescato liquidazioni per oltre 19 miliardi di dollari, la più grande nella storia del mercato crypto. Da allora, il Bitcoin fatica a riprendersi e, a novembre, ha registrato la peggior perdita mensile dal 2021.Gli analisti stimano una probabilità del 15% che il prezzo scenda sotto gli 80.000 dollari entro fine anno, segnando il primo calo annuale dal 2022. Le previsioni ottimistiche, con target fino a 200.000 dollari, entro la fine del 2025, sembrano ormai lontane, mentre alcuni parlano di un possibile "bitcoin winter".