STM corre in Borsa con rimonta semiconduttori

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per STMicroelectronics
, che tratta in rialzo del 4,51%, risultando fra i migliori oggi a Piazza Affari. A sostenere l'andamento del titolo concorre l'ottimo andamento del settore dei semiconduttori ieri a Wall Street, che ha contribuito a sostenere l'indice Nasdaq.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che l'azienda italo-francese di semiconduttori
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,07%, rispetto a +2,32% del principale indice della Borsa di Milano
).
Il quadro di medio periodo di STMicroelectronics
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 21,29 Euro. Primo supporto individuato a 20,86. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 21,72.