Italiaonline lancia DiLei Home&Living per raccontare la casa "bella e possibile"

(Teleborsa) -annuncia il lancio dila nuova area tematica di DiLei, interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare. Un progetto editoriale che arricchisce il magazine femminile con approfondimenti su tendenze, idee di design e ristrutturazione, soluzioni di arredo e giardinaggio. DiLei Home&Living – spiega la società in una nota – nasce con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per chi desidera rendere la propria casa un ambiente accogliente, curato nei minimi particolari e al passo con le tendenze. Si rivolge a un pubblico curioso, appassionato e attento, sempre alla ricerca di idee originali, consigli pratici e soluzioni accessibili, per trasformare ogni spazio abitativo in un ambiente unico e personalizzato.punta a distinguersi nell'attuale offerta informativa di settore con un mix esclusivo di contenuti utili e ispirazionali, con approfondimenti sulle ultime tendenze del design e idee creative accessibili. È proprio questa, infatti, la peculiarità dei servizi realizzati – ogni giorno – dal team di esperti, creator e fotografi specializzati: proposte e ispirazioni "belle e possibili".Arredamento, Design, Case da Sogno, Giardinaggio, Outdoor, Ristrutturazioni e Real Estate.In arrivo anche due nuovi format originali realizzati in collaborazione con i creator della CREW Italiaonline:curato dameglio noto come Amicodellepiante, divulgatore botanico seguitissimo sui social, che offrirà consigli e idee per portare il verde in casa e progettare spazi outdoor in armonia con la natura;, a cura digiovane interior designer molto apprezzata su Instagram, che guiderà lettrici e follower alla scoperta di soluzioni d'arredo contemporanee, con uno sguardo attento alla funzionalità e al benessere domestico., pensata per rispondere alle esigenze di comunicazione dei brand attivi nel settore Arredamento e Home Living, prevede la combinazione delle componenti media e content, con formati interattivi ed esperienziali pensati per favorire l'engagement degli utenti lungo tutto il customer journey e format editoriali e social originali che permettono di costruire una narrazione autentica, in grado di raggiungere e attivare community altamente profilate."A chiusura della Milano Design Week, siamo entusiaste di presentare DiLei Home&Living – ha dichiarato–, la nuova area tematica di DiLei che completa e arricchisce ulteriormente il nostro magazine. Un hub che è un vero e proprio laboratorio di idee, consigli e soluzioni per trasformare la propria casa in un piccolo grande capolavoro. Con i due format esclusivi e grazie alla collaborazione con i talentuosi creator della CREW Italiaonline, aggiungiamo un nuovo tassello alla nostra strategia editoriale".