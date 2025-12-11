Milano
17:23
43.740
+0,63%
Nasdaq
17:23
25.473
-1,18%
Dow Jones
17:23
48.555
+1,04%
Londra
17:23
9.696
+0,42%
Francoforte
17:23
24.291
+0,67%
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 17.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: positiva la giornata per Home Depot
New York: positiva la giornata per Home Depot
Migliori e peggiori
,
In breve
11 dicembre 2025 - 16.10
Bene il
colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, con un rialzo del 2,35%.
Condividi
Leggi anche
New York: positiva la giornata per Home Depot
New York: andamento rialzista per Home Depot
New York: giornata depressa per Home Depot
New York: brillante l'andamento di Home Depot
Titoli e Indici
Home Depot
+2,99%
Altre notizie
New York: si concentrano le vendite su Home Depot
New York: scambi in positivo per Home Depot
New York: balza in avanti Home Depot
New York: andamento rialzista per Home Depot
New York: andamento rialzista per Home Depot
Home Depot paga dazio con il taglio della guidance
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto