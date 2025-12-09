Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:11
25.670 +0,17%
Dow Jones 19:11
47.636 -0,22%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: andamento rialzista per Home Depot

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che lievita dell'1,80%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Home Depot rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Home Depot, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 349,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 359,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 342,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
