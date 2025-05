Versace, fatturato in calo del 20% nell'ultimo trimestre

Capri Holdings

(Teleborsa) - Ildi, azienda italiana di alta moda e abbigliamento, è stato pari a 208 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 (terminato il 29 marzo 2025), in diminuzione del 21,2% su base reported e del 19,7% a cambi costanti. È quanto ha annunciato, che ha siglato un accordo neglis corsi mesi per vendere il marchio a Prada.L'di Versace è stato di 136 milioni di dollari e il margine lordo del 65,4%, rispetto ai 171 milioni di dollari e al 64,8% dell'anno precedente. Ladi Versace è stata di 13 milioni di dollari e il margine operativo è stato del -6,3%, rispetto a un utile operativo di 1 milione di dollari e un margine operativo dello 0,4% dell'anno precedente.Come annunciato in precedenza, Capri Holdings hastipulato un accordo definitivo per la vendita di Versace a Prada per 1,375 miliardi di dollari in contanti, soggetto ad alcuni aggiustamenti. La transazione dovrebbe, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le approvazioni normative.