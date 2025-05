GBCI Europe Circle: l'Italia sarà la nuova capitale europea del Green Building nel 2026

(Teleborsa) - È stato annunciato a Praga, in occasione di Circle 2025, che l'il più importante appuntamento europeo dedicato alla comunità degli attori della transizione sostenibile dell'ambiente costruito, si terrà in Italia. Un riconoscimento al ruolo crescente che il nostro Paese estanno assumendo per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel settore dell'edilizia in Europa e nel mondo. L'Italia si è anche confermata tra i leader mondiali nella sostenibilità in edilizia: è l'unico Paese europeo nella Top 10 globale della, con oltre 2,1 milioni di metri quadrati certificati."Circle non è solo un evento: è uno spazio vivo e autentico, dove le idee diventano relazioni e le relazioni si trasformano in impatto. Nel 2026, sarà l'Italia ad accogliere questa energia. Siamo pronti a fare in modo che l'edizione italiana sia un'esperienza memorabile per tutti – dichiara–. In Italia, storia, innovazione, bellezza e sostenibilità si incontrano,per questo siamo convinti che vivremo un nuovo, emozionante capitolo della storia di Circle che sarà di grande utilità per il Paese e per tutta la filiera edile ed immobiliare"."L'annuncio dell'Italia come Paese ospitante di Circle 2026 segna un momento importante per la nostra comunità. L'energia, la visione el'impegno di Green Building Council Italia – ha commentato– incarnano perfettamente lo spirito di Circle: un luogo dove l'innovazione incontra la cultura e la sostenibilità prende vita grazie alle persone. Siamo entusiasti di portare questo appuntamento in un Paese che sta dimostrando con forza come il green building possa generare un cambiamento reale in Europa e oltre".Ilè un evento annuale che unisce il meglio dell'edilizia sostenibile, in un ambiente dinamico dove confrontarsi, apprendere, stringere relazioni e generare nuove visioni. Lanciato nel 2022, ha già fatto tappa a Monaco, Madrid e Atene, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che lavorano per edifici e città più verdi e salubri in Europa. A riunirsi a Circle sono proprietari e sviluppatori immobiliari, investitori, architetti, ingegneri, consulenti, imprenditori, ma anche giovani professionisti e innovatori. Uno spazio aperto in cui si affrontano i temi più rilevanti per chi sta trasformando l'ambiente costruito europeo nel segno della sostenibilità. L'edizione 2025, in corso dal 14 al 16 maggio a Praga, è dedicata al temae rappresenta una tappa fondamentale verso l'edizione italiana del 2026, che si preannuncia ancora più coinvolgente, ambiziosa e partecipata.