DiaSorin, ok da soci a bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

DiaSorin

(Teleborsa) - L'di, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha approvato ild'Esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unordinario per complessivi 64.670.351 euro pari a 1,20 euro per azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola il 19 maggio 2025, record date il 20 maggio 2025, data pagamento il 21 maggio 2025.I soci hanno inoltre nominato il, che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2027, composto da Michele Denegri, Giancarlo Boschetti, Carlo Rosa, Chen Menachem Even, Diego Pistone, Stefano Altara, Roberta Somati, Monica Tardivo, Giovanna Pacchiana Parravicini (Consigliere Indipendente), Fioranna Vittoria Negri (Consigliere Indipendente), Diva Moriani (Consigliere Indipendente) e Claudia Motta (Consigliere Indipendente) tratti dall'unica lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni (titolare di una partecipazione pari al 43,957% del capitale sociale).Al termine dei lavori dell'assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominatoalla carica di Presidente,alla carica di Vice Presidente e(Direttore Generale di Diasorin) alla carica di Amministratore Delegato della società, attribuendo le rispettive deleghe e poteri.