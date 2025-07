Trevi, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Trevi

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, confermando lasul titolo a "". L'upgrade riflette la fiducia che la società continuerà a progredire nel suo percorso di deleveraging e non giustifica sconti significativi rispetto ai suoi concorrenti.Gli analisti prevedono unanel primo semestre del 2025 (+12,6% su base annua) e un'EBITDA (+3 punti percentuali su base annua) grazie ai facili confronti, poiché il primo semestre del 2024 è stato gravemente gravato dai ritardi in Arabia Saudita, Stati Uniti e Filippine. Prevedono inoltre unalordo di 9 milioni di euro (ex IFRS 9) rispetto a dicembre 2024."Sebbene confermiamo le nostre stime per il periodo 2025-26, riteniamo che il, in particolare sul fronte del debito - si legge nella ricerca - Inoltre, il contesto macroeconomico favorevole e il sentiment nel settore delle costruzioni (che hanno contribuito al forte rerating) aumentano la visibilità degli obiettivi a medio termine".Il; i P/E a 12 mesi delle imprese edili pure sono attualmente in media pari a circa 11x (+50% rispetto a fine 2024 e 30% in più rispetto alla media quinquennale del sotto-segmento). Gli specialisti delle fondazioni, pur avendo la stessa esposizione ai trend macroeconomici e un profilo rischio-rendimento più interessante, continuano a essere scambiati con uno sconto di circa il 20% (P/E a 12 mesi di 9x), in contrasto con il premio storico del 15-20% a cui sono stati tipicamente scambiati.