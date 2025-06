Eni e PETRONAS, accordo quadro per unire le attività in Malesia e Indonesia

Eni

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, e, società petrolifera statale malese, hanno firmato a Kuala Lumpur un Accordo Quadro che pone le basi per la, che gestirà gli asset in Indonesia e Malesia attraverso una business combination.Questo accordo si basa sul Memorandum d'intesa esclusivo firmato di recente dalle due società e include i principi chiave dell'accordo tra azionisti. La nuova società sarà costituita e gestita come un'entità finanziariamente autosufficiente e le parti hanno concordato le valutazioni degli asset da conferire alla nuova società, con unaLa nuova business combination saràdi Eni e segue quanto già raggiunto con le attività Upstream in Norvegia e Angola con la creazione di Var Energy e Azule.Questa firma costituisce la base per gli accordi finali che Eni e PETRONAS prevedono di firmare, in seguito al completamento della due diligence finanziaria."Questo è un altro passo significativo verso la nuova società che Eni e PETRONAS hanno concordato di creare in Indonesia e Malesia, generando sinergie in termini di asset, competenze e capacità finanziarie, in un modello di trasformazione che rafforza ulteriormente l'enorme potenziale dei due Paesi - ha detto l'- La nuova società avrà un forte impatto locale sulla produzione di gas, portando ulteriore energia, infrastrutture e occupazione a beneficio sia dell'Indonesia che della Malesia. La nuova Società avrà anche l'opportunità di valorizzare ulteriormente un incredibile portafoglio combinato di circa 1.400 miliardi di metri cubi di potenziale esplorativo aggiuntivo a basso rischio".La nuova società garantirà nel medio termine una, principalmente di gas, e potrà fare leva su riserve complessive pari a circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe) con un potenziale esplorativo di 10 miliardi di boe.