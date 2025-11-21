Milano 13:47
42.715 -0,47%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:47
9.516 -0,13%
Francoforte 13:47
23.178 -0,43%

D'Amico, quotazioni in calo a Piazza Affari
A picco il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta un pessimo -4,25%.
