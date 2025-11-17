Piazza Affari, i dividendi del 17 novembre 2025

(Teleborsa) - il 17 novembre 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società: D'Amico
ISIN: LU2592315662
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,134 USD
Data di pagamento: 19/11/2025 Equita Group
ISIN: IT0005312027
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 19/11/2025 Fila
ISIN: IT0004967292
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 0,4 EUR
Data di pagamento: 19/11/2025