Piazza Affari, i dividendi del 17 novembre 2025

Dividendi, Finanza
Piazza Affari, i dividendi del 17 novembre 2025
(Teleborsa) - il 17 novembre 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

D'Amico
ISIN: LU2592315662
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,134 USD
Data di pagamento: 19/11/2025

Equita Group
ISIN: IT0005312027
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 19/11/2025

Fila
ISIN: IT0004967292
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 0,4 EUR
Data di pagamento: 19/11/2025




(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
