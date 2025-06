Sicurezza e transizione energetica dell'Irlanda: Ansaldo Energia e Kilshane Energy insieme

(Teleborsa) -annunciano la loro collaborazione per una supporto della sicurezza energetica situato aQuestanel rafforzare l’infrastruttura elettrica dell’Irlanda e nel supportare launa turbina a gas AE94.3A di ultima generazione in configurazione a ciclo aperto, insieme al relativo generatore. Questa tecnologia sarà il cuore di una centrale altamente flessibile, in grado di garantire la stabilità della rete in ogni condizione. Con l’entrata in servizio prevista per il 2028, la nuova centrale elettrica rappresenterà un importante traguardo per il sistema energetico irlandese, offrendo capacità programmabile a complemento della crescita delle fonti rinnovabili. Questa collaborazione riflette l’impegno di entrambe le aLa turbina a gas AE94.3Ala comprovata affidabilità e l’alta sostenibilità economica. La sua capacità di rispondere rapidamente e dinamicamente alle variazioni della domanda di rete la rende una soluzione ideale per integrare le fonti rinnovabili variabili e non programmabili. Con oltre 125 unità vendute in tutto il mondo e più di 5 milioni di ore equivalenti di funzionamento accumulate, la turbina AE94.3A è diventata sempre più un punto di riferimento per i produttori di energia. Negli ultimi due anni, ha registrato un significativo aumento della domanda di mercato, a testimonianza della sua capacità di rispondere alle necessità e alle sfide del settore energetico globale.” ha dichiarato, Responsabile del progetto per Kilshane Energy Ltd. “Man mano che l’Irlanda si avvicina a un sistema energetico a emissioni zero, abbiamo bisogno di una generazione di riserva affidabile che integri il crescente parco rinnovabile. La tecnologia di Ansaldo Energia non è solo flessibile e robusta, ma offre anche una prospettiva futura di decarbonizzazione, con il potenziale per l’uso di idrogeno e altri combustibili a basse emissioni di carbonio. Kilshane Energy è impegnata a supportare il futuro energetico sostenibile dell’Irlanda, e questa partnership con Ansaldo Energia rafforza la nostra strategia di lungo termine per fornire una generazione flessibile e affidabile come parte della transizione energetica nazionale.”per la fiducia riposta nella nostra tecnologia e nel nostro know-how,” ha dichiaratoExecutive Vice President Thermal New Units di Ansaldo Energia. “La turbina a gas AE94.3A continua a dimostrare il proprio valore in un panorama energetico in rapida evoluzione. Grazie alla sua flessibilità e affidabilità ai massimi livelli, è perfettamente