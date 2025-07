Fed, Hammack: non c'è necessità imminente di tagliare, vicini a tasso neutrale

(Teleborsa) - L'economia statunitense è "davvero sana", mentre- sebbene abbia compiuto progressi verso l'obiettivo -e quindi rimane "importante mantenere una politica monetaria restrittiva". Lo ha dichiarato, presidente della Federal Reserve Bank of Cleveland, in un'intervista a Fox Business.Hammack ha affermato di affrontare ogni riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) "con una" e ha osservato che i funzionari della Fed sono impegnati in "un grande dibattito" sulla direzione dell'economia. Inoltre, ha riconosciuto che "non sappiamo se l'economia avrà un boom entro la fine dell'anno".Riguardo a potenziali cambiamenti di politica monetaria, Hammack ha detto di" e ritiene che la Fed sia "abbastanza vicina al livello del tasso neutrale".