Zurich, premi lordi P&C in aumento del 5% nel primo trimestre

Zurich

(Teleborsa) - La compagnia assicuratrice svizzeraha comunicato che i ricavi e iaumentano del 5% a 13,3 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, sostenuti da aumenti tariffari del 4%, dalla solida redditività del ramo commerciale e dal miglioramento dei margini del ramo retail.Ilcontinua a crescere con redditività, con premi lordi in aumento del 18% a 9,4 miliardi di dollari, trainati da prodotti unit-linked, di risparmio e protezione a basso impatto patrimoniale.La società segnala una solidità patrimoniale con unSwiss Solvency Test (SST) stimato al 256% al 31 marzo 2025, a dimostrazione della continua resilienza alle recenti volatilità del mercato."Le nostre attività hanno iniziato l'anno positivamente, registrando una crescita del fatturato, sostenuta da una solida posizione patrimoniale e da margini in espansione - ha commentato- Grazie alla nostra diversificazione geografica, all'eccellente track record e alla solidità patrimoniale, sono fiducioso che continueremo a raggiungere i nostri obiettivi nonostante il contesto volatile".Zurich ha detto di aver registratocon un impatto sul combined ratio del 3,2%, in aumento rispetto all'1,6% dell'anno precedente, sottolineando che ciò è stato determinato dalle perdite legate agli incendi in California, per i quali a febbraio ha stimato un impatto ante imposte di 200 milioni di dollari.