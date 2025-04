HQF, Websim conferma Buy: Ho.Re.Ca sfidante, si guarda a risorse PNRR

High Quality Food

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha confermato) e(a 1,40 euro per azione) sul titolo(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità.Gli analisti affermano che l'nel secondo semestre del 2024, impattando i risultati FY24 di High Quality Food. In risposta a questo, il management punta a consolidare il proprio posizionamento nei mercati esteri, con relative aperture di filiali.A seguito del rallentamento visto nel FY24 e un mercato in flessione, Websim abbassa le stime per il prossimo triennio 2025/26/27. Ciò nonostante, rimane ottimista intorno alle risorse del PNRR e ad una base clienti in espansione. Per questo motivo, inizia a ipotizzare, soprattutto dal punto di vista di investimenti che possano portare a minori incidenze di costi (OpEx che passa da 92% del VoP nel 2024 all'86% del VoP nel 2027).