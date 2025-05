ENGIE e NHOA Energy avviano la realizzazione di un sistema di accumulo da 400 MWh in Belgio

(Teleborsa) -, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su scala utility, ha celebrato ieri, mercoledì 14 maggio, insieme al’apertura delnel comune di Beveren, Belgio. L’impianto sarà realizzato da NHOA Energy per ENGIE nell’ambito di un contratto di fornitura e di uno di manutenzione a lungo termine.La cerimonia, svoltasi alla presenza di, ha dato ufficialmente il via alla costruzione delIl progetto è stato avviato in seguito all’aggiudicazione da parte di ENGIE nella quarta asta del Capacity Remuneration Mechanism (CRM) organizzata dal gestore della rete belga Elia.Il CRM è stato istituito dal governo belga per, anche a seguito della prevista parziale dismissione delle centrali nucleari belghe in programma per il 2025. In questo contesto, il progetto rivestirà un ruolo chiave nel supportare la transizione energetica della regione, riqualificando al contempo l’ex centrale elettrica di Kallo, alimentata a gas naturale e olio combustibile fino alla sua chiusura nel 2011.Le competenze europee di NHOA Energy nell’elettronica di potenza e nell’ingegneria, sviluppate in quasi due decenni di esperienza nel settore dell’accumulo energetico, garantiranno le prestazioni, la resilienza e la sicurezza informatica del sistema BESS di Kallo che, una volta operativo, sarà in grado di fornire energia per una durata fino a quattro ore,"È con grande orgoglio che oggi diamo il via alla costruzione di questo parco di batterie a Kallo, insieme al Ministro dell’Energia, al Comune e ai nostri preziosi partner. Si tratta del secondo parco su larga scala di ENGIE in Belgio, un progetto che può essere realizzato solo grazie alla stretta collaborazione con tutti loro., contribuiamo all’utilizzo ottimale dell’energia eolica e solare, rispondendo al contempo alle esigenze della rete elettrica", ha commentato"Siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta con ENGIE, rafforzando il nostro impegno congiunto per l’espansione delle soluzioni di accumulo energetico in tutta Europa. Questa partnership a supporto del gestore di rete belga, Elia,", ha commentato