Plenitude e Modine siglano un accordo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico

Modine

(Teleborsa) -, multinazionale fondata nel 1916 e specializzata in sistemi e componenti per lo scambio termico, hanno siglato un accordo per la realizzazione di un nuovo(Udine). Con una capacità installata di, l’impianto si stima genererà annualmente circa 1.8 GWh di energia elettrica e contribuirà ad alimentare un innovativo sistema per la generazione di energia termica e frigorifera presso gli stabilimenti di Modine.L’intervento prevede anche l’installazione dicon una potenza complessiva rispettivamente die grazie alla formula contrattuale(Energy Performance Contract) della durata di 10 anni, permetterà a Modine di ottenere energia da fonti rinnovabili a un costo fisso, senza alcun investimento iniziale.Presso gli stabilimenti Modine di(Udine) e(Pordenone), Plenitude ha inoltre realizzato altri due impianti fotovoltaici rispettivamente da 2,5 MWp e 1,183 MWp.