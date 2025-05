Auto, Vavassori (Anfia): sì a revisione Commissione Ue che apra anche ai biocarburanti

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito adle immatricolazioni di auto ammontano a 1.077.186 unità, lo 0,3% in meno rispetto ad aprile 2024. Nel primo quadrimestre del 2025, i volumi immatricolati raggiungono 4.459.087 unità, in calo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."Ad aprile il mercato europeo dell’auto si attesta poco sotto i livelli di un anno fa (-0,3%). Nel mese, solo due dei cinque major market (incluso UK) registrano un rialzo: +7,1% la Spagna e +2,7% l’Italia. La Germania resta pressoché stabile (-0,2%), mentre calano la Francia (-5,6%) e il Regno Unito, in contrazione a doppia cifra (-10,4%)", ha commentato, Presidente di"Tra i punti chiave del, ricordiamo l’anticipo delladel regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 degli autoveicoli leggeri dal 2026 al terzo e quarto trimestre 2025 – ha aggiunto Vavassori –. A questo proposito, proprio in queste settimane la Commissione Europea ha avviato la raccolta, presso gli Stati membri, dei dati per l’che costituirà la base della nuova regolamentazione. Molto probabilmente, i dati oggettivi raccolti metteranno in luce le difficoltà nel raggiungimento dei target prefissati, che erano stati definiti secondo un impact assessment che si rifaceva a dati del 2017"."Auspichiamo che, a partire dall’obiettività di queste nuove evidenze, si arrivi ad una, aperta ad una pluralità di tecnologie che possa includere anche i", ha concluso.