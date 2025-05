Enilive al Tour d’Europe: biocarburanti rinnovabili protagonisti della mobilità sostenibile

(Teleborsa) -, la società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, partecipa al Tour d’Europe, un’iniziativa durante la qualecon gli obiettivi di dimostrare il potenziale dei carburanti da materie prime rinnovabili e di sensibilizzare l’opinione pubblica e i policy maker circa il ruolo di questi vettori energetici nel percorso di decarbonizzazione del settore dei trasporti, che può essere raggiunta con successo se si utilizzano tutte le soluzioni disponibili, secondo il principio della neutralità tecnologica.Il, associazioni e istituzioni della filiera del settore automobilistico e dei carburanti tra cui Enilive, tra i leader nella produzione di. L’HVO è un biocarburante diesel ottenuto al 100% da materie prime rinnovabili – prevalentemente scarti, come oli esausti da cucina e grassi animali, e residui dell’industria agroalimentare – che può essere utilizzato dalle motorizzazioni validate e viene distribuito attraverso le infrastrutture esistenti."Enilive è la società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità – commenta– i nostri biocarburanti per i veicoli e per l’aviazione sono prodotti prevalentemente da materie prime di scarto e possono contribuire alla decarbonizzazione della mobilità sin da ora e senza necessità di investimenti infrastrutturali.sarà operativa dal prossimo anno, e il nostro HVO diesel è oggi disponibile in. Il Tour d’Europe è un’importante iniziativa che vede la convergenza di istituzioni, associazioni, università e aziende riguardo al ruolo e al contribuito dei biocarburanti in purezza nel percorso di transizione energetica".Tra le tappe dei veicoli del Tour d’Europe, ancheoltre alle bioraffinerie di Porto Marghera, a Venezia, e di Gela, in Sicilia, dove questo biocarburante viene prodotto. Tra maggio e giugno, Enilive organizza in Italia alcuni eventi del Tour d’Europe per valorizzare l’importanza di ridurre le emissioni dei trasporti anche attraverso la diffusione dei carburanti da materie prime rinnovabili:Lunedì 19 maggio a Milano – Palazzo della Regione LombardiaGiovedì 5 giugno Roma – Eni, Palazzo MatteiMartedì 10 giugno Gela (CL) – Bioraffineria EniliveGiovedì 19 giugno Venezia – Bioraffineria EniliveIl Tour d'Europe, in occasione del quale sarà pubblicato un rapporto che mostrerà il potenziale climatico immediato dei carburanti rinnovabili e l'efficacia del Digital Fuel Twin (DFT), il software Bosch di cui sono dotati le auto e i camion del Tour d'Europe, che certifica l'uso di carburanti da materie prime rinnovabili e la conseguente riduzione delle emissioni.Insieme a Enilive, al progetto Tour d’Europe partecipano anche AVIA, BMW, Bosch, Collective du Bioéthanol, DAF Trucks, , EBB, ePURE, EWABA, FuelsEurope, Honda, Hyundai, IRU, IVECO, Moeve, Neste, PRIO, Repsol, TJA, Transportes Aguieira, University Darmstadt, University Karlsruhe, ViGO bioenergy.