Auto in Europa: mercato -0,3% ad aprile

(Teleborsa) - Adil mercato auto europeo resta, segnando un. Anche il primo quadrimestre registraTra i cinque principali mercati, la, seguita dall’Italia (+2,7%). Germania (-0,2%), Francia (-5,6%) e Regno Unito (-10,4%) chiudono in calo. Anche nel cumulato, la Spagna si conferma in testa (+12,2%), mentre l’Italia segna -0,6%. Sul fronte delle auto elettrificate (ECV),: ad aprile la quota si ferma al 10,4% (BEV 4,8%, PHEV 5,6%), lontana dai livelli di Regno Unito (32,1%), Germania (28,8%) e Francia (25,3%). Anche nel quadrimestre il gap resta evidente, con l’Italia al 9,6%, contro il 30,4% del Regno Unito. Nel complesso, in Europa leA livello normativo, Parlamento e Consiglio UE hanno approvato un emendamento al Regolamento CO2 che consente ai costruttori di calcolare i target su base triennale (2025-2027), anziché annuale. SecondoIn Italia, il(con risorse PNRR inutilizzate per le infrastrutture di ricarica) per incentivare l’acquisto di auto elettriche da parte delle fasce di reddito più basse. UNRAE ha espresso critiche per i tempi e le modalità dell’iniziativa. Infine, resta alta l’incertezza internazionale legata ai dazi statunitensi, che secondo UNRAE richiamano scenari protezionistici degli anni ’30."Siamo rimasti un po’ spiazzati dalla notizia degli incentivi, del tutto inattesi e decisi senza alcuna consultazione", dichiara. "Soprattutto – afferma Cardinali - preoccupa il fatto che siano stati annunciati senza essere ancora pienamente definiti. Il. Gli incentivi dovrebbero arrivare come decisioni notturne, non come promesse da rincorrere".L’UNRAE si augura quindi che possano essere presto finalizzate e operative le misure indicate, se la proposta del Governo italiano supererà l’esame del Parlamento e della Commissione Europea, e resta a disposizione per qualunque esigenza. Attualmente,"Uno stanziamento die potrebbe effettivamente smuovere la transizione energetica, ma i paletti sono molti - rottamazione, ISEE, residenza in aree funzionali, microimprese - e un anno è troppo breve: si rischia seriamente di non riuscire a spenderli tutti", aggiunge Cardinali. Si tratta peraltro di uno schema difficilmente modificabile, vista la sua presenza nella relazione sulla revisione del PNRR inviata alla Commissione Europea."In tale scenario, sarebbe stato forse più opportuno destinare tali risorse alla revisione in chiave "green" della fiscalità delle auto aziendali, intervenendo su detraibilità dell’IVA, deducibilità dei costi e periodo di ammortamento, considerata la scadenza della Delega fiscale fra tre mesi. Le flotte aziendali, con il veloce tasso di rotazione dei veicoli, consentono di", prosegue il Direttore Generale."Ma il vero peccato originale di questa misura è purtroppo: l’incapacità di spendere i fondi per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica pubbliche, fattore abilitante fondamentale proprio per il diffondersi della mobilità a zero emissioni che si vuole incentivare", conclude Cardinali.