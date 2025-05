PIL, Pizzoli (ING): crescita più lenta nel secondo trimestre in un contesto di elevata incertezza

(Teleborsa) - La seconda stima del PIL del primo trimestre , diffusa oggi dall'Istat, ha confermato una crescita dello(0,7% sull'anno) e ha fornito il dettaglio delle componenti della. Dal lato dell'offerta, l'Istat ha confermato che il valore aggiunto è aumentato in modo sostanziale nellae nell', mentre è diminuito marginalmente nei. La crescita acquisita del PIL per l’intero 2025 risulta al momento dello 0,5%. "In un contesto di grande incertezza, continuiamo a ritenere che un rallentamento della crescita trimestrale del PIL si concretizzerà nel secondo trimestre e confermiamo la nostra previsione di base di una crescita media del PIL italiano dello 0,6% nel 2025", ha commentato Paolo Pizzoli, Senior Economist di ING."Il principale motore della crescita trimestrale è stata laal netto delle scorte, guidata dagli investimenti fissi lordi (+0,3%) e aiutata dai consumi privati (+0,1%). È interessante notare che laè stata il principale freno, con un contributo negativo dello 0,3%", ha spiegato l'analista di ING."Mentre la crescita deiè stata in linea con le nostre previsioni, glisi sono rivelati più forti del previsto, con tutte le sottocomponenti a registrare una crescita positiva. Sottolineiamo il miglioramento della componente impianti macchinari, in corrispondenza del primo incremento trimestrale di valore aggiunto dopo diverse contrazioni consecutive – ha aggiunto Pizzoli –. Vale la pena menzionare anche la crescita di entrambe lenell'ambito degli investimenti. Oltre a confermare la spinta in atto sulla componente infrastrutturale della spesa dei fondi del piano di ripresa e resilienza, si evidenzia anche una forte tenuta della componente residenziale, indipendentemente dalla fine dell'incentivo del superbonus"."Le, inizialmente segnalate come un freno in fase di stima preliminare, hanno aggiunto lo 0,1% alla crescita trimestrale, grazie a una spinta delle esportazioni, probabilmente legata all'accelerazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti in marzo, in previsione dell'introduzione di nuovi dazi prevista per aprile", ha affermato l'analista."Come la maggior parte dei grandi Paesi dell'eurozona, l'Italia ha avuto un inizio relativamente forte nel 2025, marginalmente aiutato dalle esportazioni, con gliche hanno anticipato lein previsione dei dazi. Riteniamo che una decelerazione sarà inevitabile, poiché l'effetto diretto combinato dell'aumento dei dazi e l'impatto indiretto sulla fiducia si ripercuoteranno sulle esportazioni e, probabilmente, sugli", ha dichiarato Pizzoli."Gli ultimi sviluppi della saga dei, purtroppo, non contribuiscono ad alleviare l'. Un nuovo fattore giudiziario si aggiunge ora a uno scenario complicato, in cui la visibilità sullo stato dei negoziati tra USA e UE era già scarsa. Una nota più positiva è rappresentata dall'ultima serie di dati sulla fiducia che indicano un netto miglioramento sia tra i consumatori che tra le imprese del settore dei servizi: un buon auspicio per la domanda interna", ha aggiunto.