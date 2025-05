PIL, Pizzoli (ING): impatto dazi -0,3%, cauto ottimismo nonostante situazione

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Milano l’evento “”, organizzato da ING nella sua sede italiana, per discutere delledelle, degli effetti delle recenti elezioni in Germania sul quadro europeo e delle specificità italiane in unL’incontro ha offerto una chiave di lettura aggiornata e approfondita sui principali fattori che influenzeranno l’andamento dei mercati globali e, in particolare, dell’economia europea e di quella italiana nei prossimi mesi.Nel suo intervento, Paolo Pizzoli, senior economist di ING, ha analizzato l’, sottolineando come le nuove barriere commerciali rappresentino une per la fiducia degli operatori economici. Relativamente ai Dazi, il danno dovrebbe però rimanere relativamente contenuto durante il 2025, con unache dovrebbe oscillare tra lo.. Tuttavia, Pizzoli ha osservato anche che alcuni elementi potranno mitigare l’effetto negativo sulla crescita, come il(in particolare quella energetica) enei prossimi mesi. Per il 2025 infatti ING prevede un rallentamento nei due trimestri centrali e una ripresa a partire dal quarto, con una crescita media annua del PIL italiano pari allo 0,6% e un’inflazione in discesa verso l’1,8%.Permane tuttavia la, ancora distante da una vera ripartenza. Secondo Pizzoli, la ripresa degli investimenti produttivi e del ciclo delle scorte richiederà una maggiore visibilità sulle prospettive commerciali, oggi offuscate dall’incertezza geopolitica. Sul fronte dei mercati finanziari, l’annuncio dei dazi ha inizialmente ampliato lo, poi rapidamente rientrato grazie alla sospensione di 90 giorni delle misure reciproche e alla revisione al rialzo del rating sovrano italiano da parte di S&P. A sostenere i, anche i progressi registrati suinel 2024 e l’impegno del governo a proseguire con politiche di consolidamento.Resta centrale, tuttavia, il tema dell’, che rende necessaria una politica di avanzi primari strutturali. Una crescita economica più robusta, anche attraverso l’effettiva attuazione del PNRR, potrà aiutare a rendere più sostenibile il percorso di riduzione del rapporto debito/PIL. Secondo Pizzoli in conclusione ci troviamo in un periodo pervaso da incertezze, ma in questo contesto ha senso avere un relativo ottimismo.Durante l'evento è intervenuto anche Carsten Brzeski, Global Head of Macro di ING, che come Pizzoli ha evidenziatosulper l’Europa, nonostante un deterioramento delle prospettive a breve termine, grazie a una nuova agenda di investimenti infrastrutturali e difensivi da parte della Germania, e ad unasui temi della sicurezza. Perchè l'però possa ambire a diventare una vera, conquistando di fatto un ruolo globale, sarà necessario completare realmente il mercato unico e l’unione dei mercati dei capitali.