Eventi e scadenze: settimana del 2 giugno 2025

Lunedì 02/06/2025

Campbell's

Martedì 03/06/2025

Ariston Holding

Dollar General

Eurocommercial Properties

Hewlett Packard Enterprise

ITway

Renovalo

Mercoledì 04/06/2025

Dollar Tree

Revo Insurance

Giovedì 05/06/2025

Compagnia Dei Caraibi

Crowdfundme

Netweek

Osai Automation System

Poligrafici Printing

Promotica

Sanlorenzo

Victoria's Secret

Venerdì 06/06/2025

Crowdfundme

Poligrafici Printing

Radici

(Teleborsa) -- Torino - Il titolo della quarta edizione del Festival è "Le nuove generazioni del mondo". L'evento coinvolge istituzioni, università, imprese, mondo dell'informazione attraverso un palinsesto di oltre 100 appuntamenti. Il Direttore Scientifico del Festival è Tito Boeri- Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, presso l'Altare della Patria, in occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica. Successivamente il Presidente assisterà alla tradizionale Parata Militare ai Fori Imperiali. Agli eventi saranno presenti anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e le più alte cariche dello Stato- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Risultati di periodo- Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei Trasporti- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Bilancio finanza pubblica della Francia09:30 -- Hilton Garden Inn Rome Airport - Presentazione del progetto Pioneer, il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano che riutilizza batterie second-life ibride di auto elettriche. Il sistema di accumulo è stato realizzato da Enel e ADR, in collaborazione con Loccioni, presso l'Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Enac e Loccioni e il Ministro Urso10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Conferenza stampa "INPS per i giovani – Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita e nella comprensione del sistema di welfare nazionale". Gabriele Fava, Presidente dell'Istituto, presenterà il progetto.- Interverranno, tra gli altri, Valeria Vittimberga, DG INPS e Diego De Felice, Direttore centrale Comunicazione INPS15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro slovacco, Robert Fico15:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro slovacco, Robert Fico18:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron- Borsa di Seoul chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 - Seconda convocazione- Assemblea: Bilancio- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte- Beige Book11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti09:30 -- Brescia - Il Forum, organizzato dal MAECI con con Confindustria e presieduto da Antonio Tajani e Piyush Goyal, riunirà imprese e istituzioni italiane e indiane per consolidare la cooperazione economico-commerciale tra i due Paesi. L'incontro segue il Forum imprenditoriale scientifico e tecnologico tenutosi ad aprile a New Delhi e punta a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali11:00 -- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e una rappresentanza di Carabinieri, in occasione del 211° anniversario della costituzione dell'Arma14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde18:00 -- Palazzo Brancaccio - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla seconda edizione de "Il giorno de La Verità", evento organizzato dal quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro in cui si affrontano temi di economia, politica e geopolitica- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- Assemblea: Prima convocazione per approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Printing al 31 dicembre 2024 e nomina del Collegio Sindacale- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - Evento organizzato da SoS Trader e dedicato all’educazione finanziaria - risparmio, investimento, trading online. Farà tappa per la prima volta a Milano e parteciperanno 70 esperti del settore che aiuteranno a districarsi tra le diverse opportunità (e rischi) che può offrire la Borsa09:15 -- Città del Vaticano - Visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella a Sua Santità il Sommo Pontefice Leone XIV16:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa19:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei- Borsa di Seoul chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Seconda convocazione per approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Printing al 31 dicembre 2024 e nomina del Collegio Sindacale- Assemblea: Bilancio