Demopark, la più grande fiera del verde urbano in Europa – Tenax International tra i protagonisti

Tenax International

(Teleborsa) - Dal 22 al 24 giugno 2025,(Germania) ospiterà, la principale fiera europea dedicata alle, la pulizia urbana e i servizi ambientali. Con oltre 250.000 metri quadri di esposizione e più di 33.000 visitatori attesi, l’evento è unper operatori pubblici, aziende municipalizzate e imprese private del settore.In questo contesto,, quotata su Euronext Growth Milan, rappresenta unper la pulizia urbana. L’11 maggio, l’azienda ha presentato ilche prevedein crescita a 68 milioni di euro nel 2028, dai 21,7 milioni nel 2024 (33% di CAGR) e undi 10,7 milioni di euro (15,7% di margine sui ricavi, in miglioramento rispetto al 10,1% del 2024). Tali ricavi includono anche il, player di riferimento nella produzione di veicoli elettrici leggeri, i cui accordi sono stati perfezionati a settembre 2024.Le strategie commerciali sono focalizzate sull’e sull’come Germania, India, Sud Corea, Nord America e Medio Oriente. Nel 2024 Tenax ha realizzato il 94% del fatturato all’estero, dimostrando una solida presenza sui mercati internazionali. Il piano di sviluppo punta sull’espansione in mercati ad alta crescita come Germania, India, Sud Corea, Nord America e Medio Oriente.Nell'ultimo update dell'anno fiscale 2024,ha confermato il rating, con un potenziale rialzo di oltre il 150% rispetto all'attuale prezzo delle azioni.Tenax International (Target Price consensus: 4,50 euro) è un produttore italiano di spazzatrici e lavastrade stradali 100% elettriche ad alte prestazioni, interamente progettate e ingegnerizzate internamente. Attraverso una rete capillare di rivenditori, Tenax raggiunge clienti finali quali amministrazioni pubbliche e comuni, offrendo prodotti personalizzabili in base alle specifiche esigenze. Attualmente Tenax è scambiata a un multiplo EV/EBITDA 2025E di 5.8x, rispetto alla media dei comparables pari a 9.8x.