Fintech continua a crescere: +21% di ricavi globali

(Teleborsa) - Nuovo capitolo per l'industria fintech globale, il settore ha registrato un aumento dei ricavi del 21%,precedente e con un ritmo quasi triplicato rispetto a quello dei servizi finanziari tradizionali (cresciuti del 6%). È quanto emerge dalla nuova edizione del report annuale di BCG e QED Investors, titolato Fintech’s Next Chapter: Scaled Winners and Emerging Disruptors, che descrive un comparto che, dopo aver attraversato una fase di forte contrazione dei finanziamenti tra il 2022 e il 2023, oggi mostra fondamenta più solide, maggiore disciplina operativa e prospettive di crescita tra le più promettenti degli ultimi anni.il margine EBITDA medio delle società quotate ha toccato il 16% e il 69% ha chiuso l’esercizio in utile. Alla base di questi risultati ci sono alcune fintech affermate a livello internazionale, con ricavi annui pari o superiori a 500 milioni di dollari, che da sole rappresentano circa il 60% del fatturato complessivo del settore. Nonostante questi risultati, il fintech è ancora all’inizio del proprio percorso e attualmente incide per appena il 3% sui ricavi globali del settore bancario e assicurativo. Un dato che, più che ridurre la portata dei progressi, evidenzia quanto spazio ci sia ancora per crescere — per mercati, tecnologie e modelli di business.Managing Director e Senior Partner di BCG: “Il fintech globale sta vivendo una fase di forte maturazione, con stabilizzazione di funding e valutazioni e focus su crescita e profittabilità. Crediamo che i fondamentali nel lungo periodo restino solidi, come dimostra la crescita di ricavi al +21%, con segnali promettenti anche in Europa, dove esistono già diversi casi di successo. Al momento, il continente raccoglie l’8% dei ricavi delle fintech affermate a livello internazionale, contro il 50% degli USA, un dato che riflette più le complessità del contesto regolatorio e la frammentazione dei mercati che una mancanza di potenziale”.raggiunge il 14%, nella maggior parte degli altri servizi è ancora al 2%, c’è quindi ampio margine di crescita realizzabile per il comparto come nel B2B(2X), nel lending, nel financial infrastructure: puntare su una maggiore armonizzazione normativa e sull’adozione strategica dell’AI può aiutare l’Europa a realizzarne il potenziale.” Conclude Cotroneo.La penetrazione del, contro il 4% del Nord America e il 5% dell’America Latina. Non mancano però i segnali positivi. Alcune società dimostrano che è possibile costruire modelli di successo, intercettando la domanda di servizi semplici, digitali e orientati ai giovani consumatori, come nel caso di Revolut, Klarna, Wise, Starling e Monzo.A spingere il nuovo ciclo di crescita del fa guidare l’integrazione dell’AI, muovendosi più rapidamente rispetto ai player consolidati, in particolare in materia di sviluppo software. Inoltre, il report individua negli agenti AI – sistemi autonomi in grado di operare con un input umano minimo, analizzare dati, prendere decisioni e interagire con altri strumenti – una delle frontiere più promettenti per l’innovazione del settore, con applicazioni attese in ambiti come il commercio digitale, le soluzioni SaaS verticali e la gestione delle finanze personali., sono ancora 150 le fintech fondate prima del 2016 che, pur avendo i requisiti necessari, non si sono ancora quotate. Un dato che riflette un approccio prudente, ma anche una crescente disponibilità a scegliere tempi e condizioni più favorevoli per l’ingresso nei mercati regolamentati. Intanto, si rafforza l’ascesa delle challenger bank: un insieme di 24 istituti con ricavi annui superiori a 500 milioni di dollari, che stanno registrando una crescita dei depositi pari al 37% annuo, con un ritmo superiore di 30 punti percentuali rispetto alle banche tradizionali.resta sotto pressione, si consolida il ruolo del credito privato come fonte di finanziamento a supporto del lending, ovvero dell’attività di erogazione di prestiti da parte di operatori fintech. Per questo segmento, lo studio stima un’opportunità di mercato pari a 280 miliardi di dollari per i fondi specializzati.