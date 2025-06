Fintech, il 66% dei founder in Italia prevede un round entro metà 2026

(Teleborsa) - Il settoreitaliano ha raggiunto una nuova fase di maturità, ma resta caratterizzato da un processo di. Il 69% dei founder ha raccolto capitali tra il 2022 e il 2024, ma uno su quattro ha ottenuto meno del previsto. È una delle evidenze emerse da uno studio di EY e Fintech District dedicato al funding nel settore Fintech. Lo studio ha rilevato che a confrontarsi sonospesso divergenti: i founder chiedono decisioni rapide e supporto strategico, mentre gli investor cercano visioni ambiziose, modelli di business scalabili e piani di compliance solidi.sono emersi come fattori chiave: il 68% degli investitori e il 52% dei founder considerano la conformità normativa un elemento determinante; il 75% dei founder e l’80% degli investitori trovano la controparte tramite network e relazioni personali.Il 90% dei founder ha raccolto fondi principalmente da, ma il 50% preferisce l’approccio degli. L’Italia è un mercato semplice per raccogliere e investire capitali per il 5% dei founder e il 20% degli investitori. Il 66% dei founder e il 55% degli investitori prevede comunque unentro: cresce l’interesse verso VC (67%) e CVC (53%) per il valore aggiunto in termini di visione e supporto operativo.Con circacoinvolti tra founder e investitori che hanno risposto a un questionario portando le proprie esperienze personali, "Founders vs Investors: two faces of Fintech funding" si pone come è un’interessante e inedita lettura incrociata delle dinamiche che caratterizzano ilnel nostro Paese e la sua possibile evoluzione.Nonostante il 2024 abbia fatto registrare circa 600 startup attive, il settore Fintech italiano deve confrontarsi con una serie di aspetti che ne limitano l’, specialmente nelle fasi iniziali di sviluppo. Se il 2022 viene considerato l’anno d’oro con una raccolta complessiva pari a 1 miliardo, il biennio 2023-2024 ha offerto performance decisamente al di sotto in termini di funding con, rispettivamente, 174 milioni e 250 milioni raccolti.Sebbene il Fintech rappresenti un settore ad alto potenziale innovativo, permane una sua marginalità all’interno delle priorità strategiche degli investitori. Tale tendenza è evidenziata dalla dimensione contenuta deie dal limitato peso delneicomplessivi: in oltre un terzo dei casi, il valore allocato (Assets under Management) risulta inferiore ai. La crescita del 2024 non è sufficiente a portare l’Italia allo stesso livello di altri Paesi europei come UK, Francia e Spagna, sia in termini di startup per abitante sia di capitali raccolti: è necessario un cambio di passo se si vuole essere competitivi in un settore, come quello del Fintech, sempre più strategico come motore dell’innovazione."Il dialogo tra founder e investitori nel Fintech italiano è ancora troppo spesso segnato da aspettative divergenti – ha commentato, Italy Markets & Business Development Leader per i Financial Services di EY – . I founder tendono a presentare progetti con ambizioni contenute, mentre gli investitori cercano visione, scalabilità e leadership". "Per superare questo scarto, è necessario costruire unfatto di confronto aperto, mentorship e condivisione di obiettivi – ha aggiunto –. Solo così sarà possibile trasformare il potenziale dell’ecosistema Fintech italiano in crescita sostenibile e competitiva”.Anche secondo, Head of Fintech District, "è solo grazie al confronto tra le due parti e le rispettive esigenze - che con lo studio Founders vs Investors: two faces of Fintech funding abbiamo voluto fotografare in maniera puntuale - che sarà possibile assistere a un reale consolidamento del Fintech italiano".