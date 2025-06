Ue, Meloni riceve premier slovacco Fico: di cosa hanno parlato

(Teleborsa) -si sono incontrati oggi a Palazzo Chigi.I due Capi di Governo hanno eI due leader - si legge in una nota congiunta -le tecnologie innovative, le infrastrutture dei trasporti, l’energia rinnovabile e l’energia nucleare di nuova generazione. A tal proposito hanno accolto con soddisfazione la prospettiva dello, hanno confermato il loro interesse per l’approfondimento della cooperazione bilaterale, inclusi i progetti finalizzati a rafforzare l’industria della difesa, a sostenere la crescita economica, e a contribuire al potenziamento della loro sicurezza.Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Fico hanno anche avutoi, hanno affermato l’importanza di contrastare le migrazioni irregolari e fatto appello per un’accresciuta cooperazione con i Paesi di origine e di transito. La Slovacchia ha espresso il proprio sostegno alle posizioni italiane nel quadro della causa pregiudiziale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul concetto di Paese di origine sicuro. Entrambe le Nazioni hanno riconosciuto l’importanza delle soluzioni innovative come quella che l’Italia ha lanciato con l’Albania.la Slovacchia ha dichiarato il suo pieno sostegno alle iniziative del governo italiano finalizzate a rafforzare i settori di importanza strategica per l’economia slovacca come l’industria dell’automotive e l’industria dell’acciaio. Con riferimento ai prossimi negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale, l’Italia e la Slovacchia hanno concordato sulla necessità che l’Unione Europea si doti di risorse adeguate, in particolare per riflettere le priorità sopra menzionate e per preservare unasi è anche concentrato sul più ampio contesto europeo e geopolitico. I due Capi di governo hanno discusso il loro sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e il loro impegno per la ricostruzione del Paese in vista della Ukraine Recovery Conferenceche l’Italia ospiterà a luglio del 2025.In conclusione,Hanno richiesto l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza. Hanno nuovamente confermato il loro sostegno a una soluzione dei due Stati con uno Stato indipendente palestinese che viva a fianco di Israele in pace e sicurezza.