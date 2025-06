L'Assemblea di Cassa Centrale Banca approva bilancio 2024 e rinnova organi sociali

(Teleborsa) -, riunitasi in data odierna a Milano sotto la Presidenza di, ha approvato il bilancio separato ed esaminato il bilancio consolidato contenente la prima Rendicontazione consolidata di Sostenibilità riferiti al 2024.si è chiuso con unpari a 1.168 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto al 2023 871 milioni di euro). A guidare la crescita le nuove erogazioni di crediti per 8,6 miliardi (+6,3 % anno su anno), per un’esposizione creditizia netta di 48,6 miliardi di euro (+1,5% nell’anno) e la crescita della raccolta complessiva a 120 miliardi di euro, di cui 71 di raccolta diretta e 49 di indiretta (rispettivamente + 6,7% e 11% nell’anno). Con ilal 26,8%, la posizione patrimoniale si conferma ai vertici del sistema bancario nazionale, così come la qualità degli attivi che evidenza un NPL ratio netto dello 0,7% e un coverage ratio dell’81%.Nel corso dei lavori assembleari è stata presentata lariferita all’esercizio 2024 predisposta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e del D. Lgs. n. 125/24. I risultati esposti evidenziano l’impegno continuo del Gruppo nelle tematiche di sostenibilità con specifico riferimento all’ambiente, al personale, alle comunità, ai soci e clienti, e alla governance.In controtendenza rispetto ad un contesto che vede una progressiva riduzione delle filiali, il Gruppo mette al centro la presenza nei territori e lo sviluppo delle comunità locali in cui opera: in(227 dei quali con meno di 3.000 abitanti) èLe oltre– numero in crescita costante - hanno fruito di 715 mila ore di formazione. L’incidenza dellacresce e raggiunge il 44%; si conferma anche l’attenzione del Gruppo verso i, con il 50% dei neoassunti che ha meno di 30 anni.Il Gruppo ha versato nel 2024 34,7 milioni di euro aiper lo sviluppo della Cooperazione e, per un totale di 52,6 milioni di euro, con una capillarità di interventi a sostegno dell’ambito socioassistenziale, dello sport e tempo libero, della cultura, formazione e ricerca.Nel corso del triennio 2022 - 2024 il Gruppo hdel 28,2% grazie alla diminuzione dei consumi e all’incremento dell’acquisto di energia da fonti rinnovabili, che ha raggiunto il 97,4% del totale.L’Assemblea ha quindi provveduto al, nominando iper il triennio 2025 – 2027. Sono stati confermati nella carica ile il Vice Presidente Vicario Carlo Antiga, nonché gli Amministratori Sandro Bolognesi, Enrica Cavalli, Giorgio Pasolini, Livio Tomatis, Roberto Tonca. Neo-nominati sono gli Amministratori Antonio Convertini, Giuseppe Di Forti, Stefano Marzioli, tutti espressione delle Banche azioniste, nonché l’amministratrice esterna Ketty Camuffo, espressione del Socio DZ Bank AG. Per quanto riguarda i quattro Amministratori indipendenti, è stato confermato l’esponente Enrico Macrì e neo-nominate le esponenti Roberta Berlinghieri, Paola Giannotti de Ponti e Maria Rosa Molino.Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione di insediamento che ha seguito i lavori assembleari hail Direttore GeneralePer il, sono stati eletti, Alessandro Paolini (Sindaco effettivo) e Lara Castelli (Sindaco effettivo); Sindaci supplenti Anna Maria Allievi e Maurizio Giuseppe Grosso."Gli ottimi risultati portati oggi in Assemblea – affermano– confermano il successo del nostro modello di servizio, che mette al centro il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei Soci cooperatori e delle Comunità Locali, promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei territori nei quali il Gruppo opera"."A questa conferma dei nostri valori identitari – proseguono - si affiancano i progressi significativi che derivano dal nostro percorso sostenibile. La Rendicontazione di sostenibilità in questo senso è una grande occasione per migliorare ancora partendo da dati concreti, e per rendere sempre attuale il nostro essere Gruppo Bancario Cooperativo".