CrowdFundMe, l'assemblea approva il bilancio 2024

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di, portale di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotato su Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato di riportare a nuovo la perdita d’esercizio pari a € 554.164.Nel corso dell’esercizio 2024, si legge in una nota, CrowdFundMe ha generato ricavi per 716.206 euro in crescita rispetto al risultato realizzato nell’esercizio precedente (pari a 669.491) e in linea con i lievi segnali di ripresa che il mercato ha mostrato "nonostante si stia ancora attraversando una fase di calo".