Eventi e scadenze del 6 giugno 2025

Venerdì 06/06/2025

(Teleborsa) -- Castel Capuano, Napoli - L'Italia ospiterà rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membri dell'UNESCO durante l'evento organizzato dal MAECI e dal Ministero della Cultura. Interverranno, tra gli altri, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e la Direttrice Generale UNESCO, Audrey Azoulay.- Mercati di Traiano, Roma - VI edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society al quale parteciperanno, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin, Foti, Urso e Santanchè, il Vicepresidente della Camera, Rampelli, il Presidente RayBan e Chief Strategy Officer di Essilor Luxottica, Leonardo Maria del Vecchio, il Fondatore e Presidente del Gruppo OTB, Renzo Rosso ela Presidente Sustainable Fashion Innovation Society, Valeria Mangani- Camera dei Deputati - Apertura della conferenza con il messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, seguita dagli interventi di Pia Kauma, Nicola Molteni ed Eugenio Zoffili. L'evento, organizzato dalla Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare OSCE, comprende anche il 4° Forum interparlamentare delle Delegazioni dell'Europa sudorientale e la Riunione del Comitato ad hoc per il contrasto al terrorismo, focalizzata sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata- Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - Evento organizzato da SoS Trader e dedicato all’educazione finanziaria - risparmio, investimento, trading online. Farà tappa per la prima volta a Milano e parteciperanno 70 esperti del settore che aiuteranno a districarsi tra le diverse opportunità (e rischi) che può offrire la Borsa- Indagine sui trasporti internazionali di merci; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- I ministri mirano ad adottare una raccomandazione relativa a un programma dell'UE sulla gestione delle crisi di cibersicurezza, poi punteranno ad approvare conclusioni relative a una connettività affidabile e resiliente e discuteranno della crescente importanza della connettività satellitare per l'autonomia strategica dell'UE. Seguirà una colazione informale dei ministri che verterà sulla mobilitazione di investimenti per le gigafactory di IA09:15 -- Città del Vaticano - Visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella a Sua Santità il Sommo Pontefice Leone XIV10:30 -- Stazione di Milano Centrale, binario 22 - Avvio della sperimentazione delle bodycam di FS Security in Lombardia16:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa17:30 -- Piazzale della Farnesina, Roma - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, interverrà al momento espositivo di anteprima delle eccellenze motoristiche italiane19:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica argentina, Javier Milei- Borsa di Seoul chiusa per festività- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Seconda convocazione per approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Printing al 31 dicembre 2024 e nomina del Collegio Sindacale- Assemblea: Bilancio